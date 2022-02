Müssen sich ihre Fans ernsthafte Sorgen machen? Die YouTuberin Paola Maria (28) ist jetzt schon seit rund fünf Jahren mit ihrem Mann Sascha Koslowski (35) verheiratet. Das Paar hat inzwischen zwei Kinder: Im Jahr 2018 kam ihr Sohnemann Leonardo (3) zur Welt, 2020 folgte das Nesthäkchen Alessandro (1). Auf Social Media wirkten sie bis zuletzt wie eine perfekte, glückliche Familie. Doch jetzt deutete Sascha an, dass er und Paola Probleme haben!

Auf Instagram veröffentlichte der Webvideoproduzent vor ein paar Stunden ein Foto von sich – mit einer besorgniserregenden Bildunterschrift: "Paola und ich machen eine Pause..." Seine Frau kommentierte die Aktion auch schon in den Kommentaren! Sie schrieb offenbar genervt: "Dein Ernst?" In ihrer Story erklärte sie kurz darauf noch: "Ich möchte momentan keine Fragen zum Thema Baby Nummer drei und 'Was hat der Post von Sascha zu bedeuten?'" Auf den ersten Blick wirkt das Ganze ziemlich ernst...

Aber ihre Fans kaufen den YouTube-Stars die Aktion nicht ab – vermutlich weil eine Trennung der beiden zu schrecklich wäre, um wahr zu sein. Schließlich gab es zuvor auch keine Anzeichen dafür. Unter Saschas Post finden sich lauter Kommentare wie dieser hier: "Das ist ganz klar ein Fake, eine PR-Aktion!" Ein anderer schreibt: "Leute, das kauft euch doch keiner ab. Ihr könnt es gerne auflösen." Was glaubt ihr: Haben die beiden wirklich eine Ehekrise? Stimmt ab!

Instagram / paola Paola Maria und Sascha Koslowski mit ihren Söhnen Leonardo und Alessandro

Instagram / paola Paola und Sascha bei ihrer zweiten Hochzeit auf Sizilien

Instagram / alexanderkoslowski Paola Maria und ihr Mann Sascha

