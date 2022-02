Nick Cannon (41) mag es, mit schwangeren Frauen intim zu werden. Vor wenigen Wochen machte der Comedian öffentlich, dass er zum achten Mal Vater wird. Babymama Bre Tiesi ist dabei die fünfte Frau, mit der der TV-Star ein Kind gezeugt hat. Weiterer Nachwuchs komme für den Komiker nicht mehr infrage. Anfang Februar verkündete er sogar, von nun an vorerst enthaltsam zu leben. Doch das könnte schwer für ihn werden: Wie Nick jetzt verriet, turnen ihn Schwangere ziemlich an.

In seiner Sendung "The Nick Cannon Show" stellte sich der 41-Jährige pikanten Fragen seines Publikums. So wollte ein Gast von ihm wissen, was er von Sex mit schwangeren Frauen halte. "Ich will ehrlich sein, es ist das Erstaunlichste, was es gibt. Wenn du eine Frau siehst, die dein Kind austrägt, ist das magisch, es ist gottgleich", antwortete der werdende Vater. So sei für ihn auch der Geschlechtsverkehr mit einer Schwangeren.

Vergangene Woche plauderte der Rapper zudem aus, dass er nichts von gewöhnlichen Familienkonstellationen halte. "Ich glaube nicht, dass Monogamie gesund ist", offenbarte Nick in dem Podcast "The Language of Love". Für ihn sei diese Lebensform unter anderem mit Egoismus verbunden.

ActionPress Nick Cannon und Bre Tiesi bei ihrer Babyshower

Getty Images Nick Cannon im Oktober 2019 in Beverly Hills

Getty Images Nick Cannon im Oktober 2018 in Beverly Hills

