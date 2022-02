Nimmt es ihn noch mehr mit, als er zugibt? Sascha Koslowski (35) und Paola Maria (28) gaben am Sonntagmorgen völlig überraschend ihre Trennung bekannt. Zwar hatte es zuvor Gerüchte um ein mögliches Liebes-Aus gegeben, doch so richtig daran geglaubt hatten die Fans des YouTube-Pärchens eigentlich nicht. Nachdem die beiden vor einigen Stunden ein Video mit Details zu ihrem Beziehungsende veröffentlicht hatten, sammelten sich schnell viele Kommentare darunter – in einem Punkt waren sich die User einig: Sascha scheint sehr unter der Trennung zu leiden.

Auf YouTube meinte eine Abonnentin beispielsweise: "Man kann seinen Schmerz so spüren, seine Augen sprechen Bände." Ein anderer Top-Kommentar: "Sascha, es tut mir so leid. Paola scheint damit zurechtzukommen, du leider noch nicht." Viele weitere User likten wiederum diese Worte: "Paola hat damit schon längst abgeschlossen. Sascha hat sehr damit zu kämpfen, das merkt man." Die Botschaft der Fans ist eindeutig: Sie sehen, wie schmerzhaft die Trennung für das ehemalige Traumpaar – vor allem aber aktuell wohl für Sascha – ist.

Böses Blut fließt zwischen den Eltern zweier Kinder aber keines. "Wir sind und bleiben eine Familie. Wir bleiben ein Team", versicherte Paola im Netz. Für ihre Söhne Leonardo (3) und Alessandro (1) werden sie also weiterhin gemeinsam da sein.

Anzeige

Getty Images Paola Maria

Anzeige

Instagram / paola Paola Maria und Sascha Koslowski im Jahr 2020

Anzeige

Instagram / paola Paola Maria mit ihrer Familie

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de