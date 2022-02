Robert Pattinson (35) ist überglücklich mit seiner Freundin Suki Waterhouse (30)! Seit 2018 sind die beiden ein Paar, doch halten ihre Liebe größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Nur selten spricht der Schauspieler über sie, doch wenn er es tut, wird deutlich: Die beiden schweben auf Wolke sieben. Nun wird sogar spekuliert, dass Robert seine Liebste auf jeden Fall heiraten will!

Ein Insider sprach mit Hollywood Life über den Stand der Beziehung der beiden. "Was sie haben, ist etwas Besonderes und ihre Bindung ist unzerbrechlich. Sie wollen beide das Gleiche im Leben – heiraten und eine Familie gründen", verriet die Quelle. Doch nicht nur die beiden wollen das: Auch die Familie des Twilight-Darstellers würde sich wohl über eine Hochzeit der zwei freuen: "Seine Familie drängt ihn schon seit einiger Zeit, ihr einen Antrag zu machen."

Zurzeit ist Rob ziemlich beschäftigt mit der Promotion seines neuen Streifens The Batman, der am 3. März in die Kinos kommt. Danach will sich der 35-Jährige aber auf jeden Fall mehr Zeit für Suki nehmen. "Er hat seinen Terminkalender nach der Veröffentlichung von 'Batman' nicht ohne Grund komplett geräumt", erklärte der Insider.

Anzeige

ÂPALACE LEE/EROTEME.CO.UK / MEGA Robert Pattinson und Suki Waterhouse im Oktober 2018

Anzeige

Getty Images Robert Pattinson, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Suki Waterhouse, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de