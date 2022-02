Sie ist zurück in der Daily Soap! 2019 stieg Mareike Flügge, die bis dahin die Franzi darstellte, bei Berlin - Tag & Nacht aus. Doch lange konnte sie die Welt rund um Krätze, Schmidti und Co. offensichtlich nicht hinter sich lassen: Im Januar kehrte sie nach zwei Jahren zurück in die Serie. Jetzt verriet Mareike Promiflash, was sie in ihrer Show-Pause so erlebt hat.

"Ich bin mehr zu der Person geworden, die ich sein möchte", fasste sie ihre Entwicklung gegenüber Promiflash zusammen. Außerdem habe die Wahlberlinerin in den letzten zwei Jahren unglaublich viel renoviert und sich auch optisch verändert: Sie trägt ihre Haare in Anlehnung an die Disney-Figur Cruella de Vil jetzt schwarz-weiß. So ganz sei Mareike ja sowieso nie vom Bildschirm verschwunden gewesen. "Jeder, der Lust hatte, konnte die letzten zwei Jahre im Netz verfolgen, was bei mir so passiert und wo ich mich rumtreibe", erklärte sie.

Das vorläufige Ende ihrer Rolle in der Soap habe für sie nicht die Veränderung ihres Wohnorts bedeutet. "Da ich wegen meines Studiums bereits vor BTN in Berlin gelebt habe, bin ich natürlich auch nach meinem Ausstieg hiergeblieben", berichtete die Influencerin. Auch, wenn sie immer viel unterwegs sei, bliebe die Hauptstadt stets ihre Basis. "Ich habe mir ein wundervolles Zuhause geschaffen, das ich nur schwer zurücklassen kann", schwärmte Mareike.

"Berlin – Tag und Nacht" montags bis freitags um 19:05 Uhr bei RTLZWEI und jederzeit auf RTL+.

