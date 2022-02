Sie schlüpft wieder in ihre Rolle! Mareike Flügge spielte sich bei Berlin - Tag & Nacht in der Rolle der Foodtruck-Betreiberin Franzi in die Herzen der Fans. Vor gut zwei Jahren hieß es dann jedoch Abschied nehmen – bis jetzt! Denn die Wahlberlinerin kehrte nun wie im Januar ihr Kollege Manuel Denniger (31) in ihre Rolle zurück. Promiflash verriet Mareike jetzt, wie es zu ihrem Daily-Comeback kam!

"Ich komme mit absolut gutem Gefühl zurück", freute sich Mareike im Gespräch mit Promiflash. Sie sei begeistert, dass Franzi wieder zurück in der Serie sei und hoffe, dass das auch dem Publikum so geht. Zu ihrer Rückkehr ans Set der Hauptstadt-Show führte eine Anfrage seitens des Senders: "Nach kurzer Überlegung war ich der Meinung, dass zwei Jahre ohne Franzi genug sind."

Die "Berlin - Tag & Nacht"-Fans dürfen sich offenbar auf einiges gefasst machen: Denn die schüchterne Imbissinhaberin dürfte nach ihrer Rückkehr nicht dieselbe sein. "Grade was die Looks angeht kann man sich auf eine fesche, neue Franzi freuen", lachte Mareike.

"Berlin – Tag und Nacht" montags bis freitags um 19:05 Uhr bei RTLZWEI und jederzeit auf RTL+.

