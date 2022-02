Sven kämpft bei Leben leicht gemacht – The Biggest Loser mit harten Bandagen – und schießt für einige damit übers Ziel hinaus! In der vergangenen Folge der Abnehmshow wechselten die Kandidaten vom Team- in den Duell-Modus. Nachdem Nico und Sven in der Woche zuvor noch eine Einheit gewesen sind, waren sie dieses Mal direkte Gegner. Sven nahm diese Ansage besonders ernst. Bei der Challenge ging er hart gegen Nico vor – sehr zum Unmut der Coaches und auch der Fans!

Im Pool sollten die beiden um die Wette nach Zahlen tauchen. Dabei fuhr Sven jedoch seine Ellenbogen aus und ließ Nico kaum eine Chance. "Der Sven drückt ihn schon weg", bemerkte selbst Coach Ramin Abtin (49). Personal Trainerin Sigrid Ilumaa zeigte sich ebenfalls enttäuscht von den Kampfmethoden des 41-Jährigen. "Ich habe wirklich gemerkt, dass er ein bisschen über die Grenze geht und er wirklich keinen Raum für Nico lässt. Er hat nicht ganz mit fairen Karten gespielt", kritisierte die Sportexpertin. Sven hingegen sah seine Vorgehensweise "im grünen Bereich".

Auch im Netz herrscht Unmut über das Verhalten des Physiotherapeuten. "Sven hätte klarer ermahnt werden müssen, das war superunfair! Ehrgeiz ist okay, aber das war unsportlich", lautete das Urteil eines Twitter-Users. Letztendlich verlor Nico die Challenge und musste die Show am Ende verlassen. Ein Nutzer sieht in dem Benehmen seines Konkurrenten sogar die Schuld dafür. "Mit dem Gewichtsbonus hätte er es geschafft!", ist sich der Nutzer sicher.

"Leben leicht gemacht – The Biggest Loser" ab dem 2. Januar 2022 immer sonntags um 17:30 Uhr in SAT.1.

