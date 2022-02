Für wen endet die Reise heute? Bei Leben leicht gemacht – The Biggest Loser stehen die Kandidaten seit einiger Zeit vor einer besonderen Herausforderung: Statt nur in zwei große Gruppen sind sie in der Show nämlich in Zweierteams eingeteilt – was nicht immer rund läuft: Zwischen Nico und Sven krachte es schon gewaltig. Doch am Ende entscheiden die Resultate auf der Waage – und gleich für zwei Teilnehmer reichte das nicht: Sie mussten die Villa verlassen!

Beim Wiegen wurde es für Nico und Philipp besonders eng: Mit ihren 1,92 beziehungsweise 1,94 Prozent verlorenem Körpergewicht standen sie schlechter da als ihre Mitstreiter. Unklar war jedoch, wie viele Teilnehmer gehen müssen – bis Moderatorin Christine Theiss (42) die erschreckende Nachricht verkündete: "Ihr müsst euch heute von zwei Kandidaten verabschieden."

Damit war klar, dass sich keiner der beiden retten konnte: Sowohl Nico als auch Philipp müssen die Heimreise antreten. "34,8 Kilogramm hast du hier schon verloren, das ist eine wirklich tolle Zahl", versuchte Christine den sichtlich bekümmerten Nico aufzuheitern. Auch für Philipp fand sie aufmunternde Worte: "Es hat immer richtig wehgetan, wenn das Gewicht nicht runterging, obwohl man wusste, wie viel du dafür getan hast."

"Leben leicht gemacht – The Biggest Loser" ab dem 2. Januar 2022 immer sonntags um 17:30 Uhr in SAT.1.

