Sie geraten aneinander! Bei Leben leicht gemacht – The Biggest Loser befinden sich die Kandidaten seit zwei Wochen im Paar-Modus. Wem die Teilnehmer zugeteilt werden, liegt jedoch nicht in ihrer Macht. Eines der neuen Zweierteams besteht aus Nico und Sven, die zunächst ganz gut miteinander auszukommen schienen. Doch in dieser Woche fliegen die Fetzen – und es kullern sogar Tränen!

Während die Kandidaten ihren Coaches die frisch bezogene Villa zeigen, blickte Nico unzufrieden drein und weinte sogar. "Sven wollte nicht, dass ich bei ihm im Zimmer schlafe und dann sollte ich im Aufenthaltsraum auf dem kleinen Sofa schlafen", erklärte der 20-Jährige seinen Unmut. Sein Teamleiter Ramin Abtin (49) wollte in der Gesprächsrunde dafür einen Grund. "Das Bett da drüben ist L-förmig, also schlafe ich mit Nico entweder Kopf an Kopf oder Kopf an Fuß – das geht für mich gar nicht", erklärte Sven seine Sicht der Dinge.

"Was er da abgezogen hat, im großen Kreis zu weinen und sich nicht mehr einzukriegen, das war für mich schon eine ziemliche Show", zeigte sich Sven wütend. Doch Ramin war um eine Lösung bemüht und ließ nicht locker. Die Runde einigte sich schließlich darauf, dass Nico nicht auf der winzigen Couch schlafen muss.

"Leben leicht gemacht – The Biggest Loser" ab dem 2. Januar 2022 immer sonntags um 17:30 Uhr in SAT.1.

Anzeige

SAT.1 Sven und Nico bei "Leben leicht gemacht – The Biggest Loser"

Anzeige

SAT.1 / Julia Feldhagen Sven, "Leben leicht gemacht – The Biggest Loser"-Kandidat 2022

Anzeige

Sat.1 Nico und Ramin Abtin bei "Leben leicht gemacht – The Biggest Loser"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de