Eva Benetatou (29) fühlt sich in ihre eigene Bachelor-Zeit zurückversetzt! Die Reality-TV-Bekanntheit wurde 2019 einem breiten Publikum bekannt, als sie im TV um das Herz des Rosenverteilers Andrej Mangold (35) kämpfte – leider konnte sie damals die letzte Rose nicht ergattern. Nun, drei Jahre später, buhlt wieder eine Damentruppe um einen begehrten Junggesellen: Dominik Stuckmann (30). Die aktuelle Staffel erinnert die Brünette an ihre eigene – es gibt sogar eine Dame, mit der Eva sich teilweise identifizieren kann, wie sie Promiflash verrät!

Im Interview mit Promiflash erzählt die Beauty, dass sie sich zum Teil in der Kandidatin Nele Wüstenberg (28) wiedererkennt – sie zählt bislang zu den Favoriten des Bachelors. "Ich bin in dieses Format gegangen und habe alles ziemlich gelassen gesehen und nicht so krampfhaft, dass ich gezwungenermaßen irgendwelche Gefühle entwickeln wollte. Ich habe einfach alles auf mich zukommen lassen. Ich glaube, Nele macht das auch so", gibt Eva ihre Einschätzung. Auch die Blondine scheine die Momente zu genießen, sich aber dennoch manchmal zurückzuhalten: "Das ist mein Eindruck. Das ist jetzt kein Kreisch-Mädchen."

Aber auch andere aktuellen Kandidatinnen wecken in der Influencerin Erinnerungen: "Die Franzi erinnert mich total an die Jade, die Jana-Maria erinnert mich total an Jennifer." Jennifer Lange (28) gewann damals die Datingshow – und auch Jana-Maria hat extrem gute Chancen auf die letzte Rose, findet Eva.

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou im Februar 2022

Instagram / nelipies Nele Wüstenberg, Influencerin

Instagram / agentlange Jennifer Lange im Juni 2021

