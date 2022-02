Können die drei sie überzeugen? Laura van den Elzen startete vor sechs Jahren bei Deutschland sucht den Superstar ihre Karriere. Damals dominierte noch Urgestein Dieter Bohlen (68) die Jury der Castingshow. Die Niederländerin kam bis ins Finale und musste sich dort nur dem Sieger Prince Damien (31) geschlagen geben. Nicht wenige Zuschauer scheinen Dieter und seine Sprüche zu vermissen – doch wie geht es Laura? Promiflash verriet sie jetzt, wie sie die neue Jury findet.

Dass in diesem Jahr Florian Silbereisen (40), Toby Gad (53) und Ilse DeLange (44) am DSDS-Pult Platz nehmen, bewertete Laura im Gespräch mit Promiflash positiv: "Alle drei sind in ihrem Job absolute Experten. Was kann man sich denn noch mehr wünschen?" Ihre Zeit mit dem Poptitanen wolle sie dennoch nicht missen, fügte die Sängerin hinzu: "Es war super, Dieter kennenzulernen und mit ihm zusammen im Studio meine Single aufzunehmen."

Die diesjährige Staffel hält für Laura eine Besonderheit bereit: Denn ihre kleine Schwester Amber ist in diesem Jahr als Kandidatin dabei! Vor ihrem Casting-Auftritt gab sie der 20-Jährigen ein paar Tipps mit auf den Weg – mit Erfolg: Amber konnte das Ticket zum Auslandsrecall lösen!

Thomas Burg / ActionPress Laura van den Elzen und Prince Damien bei DSDS 2016

RTL / Stefan Gregorowius Toby Gad, Ilse DeLange und Florian Silbereisen bei DSDS

Instagram / ambervandenelzenx Laura und Amber van den Elzen im September 2021

