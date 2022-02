Jennifer Lopez (52) ist sehr verliebt! Im vergangenen Jahr sorgte die "On the Floor"-Interpretin für die Überraschung schlechthin: Sie und Ben Affleck (49) sind wieder ein Paar. Bereits 2004 führten sie eine Beziehung miteinander, entschlossen sich aber, getrennte Wege zu gehen. 2021 gaben die beiden Turteltauben ihrer Liebe eine zweite Chance. Seitdem sind sie superhappy miteinander – wie Jennifer nun abermals in einem Interview bestätigte!

Im Plausch mit Rolling Stone gab Jennifer dazu einige Einblicke in ihre Gefühlswelt. "Ich bin wirklich glücklich", verriet die Schauspielerin über ihre Beziehung mit dem einstigen Batman-Darsteller. Eigentlich wolle sie über ihr Liebesleben nicht allzu viel preisgeben. Doch in dem Interview plauderte sie munter aus dem Nähkästchen. "Wir haben das Gefühl, dass wir uns wiedergefunden haben", schwärmte J.Lo weiter. Die zuckersüßen Schnappschüsse der beiden unterstreichen das – eine zweite Chance lohnt sich manchmal doch!

"Das ist etwas wirklich Seltenes, Kostbares und Schönes, und wir sehen es nicht als selbstverständlich an", erklärte die TV-Bekanntheit vor wenigen Tagen. 2004 waren Jen und Ben augenscheinlich noch nicht bereit für etwas Ernsthaftes – heute wirken sie zusammen glücklicher und stärker denn je.

MEGA Jennifer Lopez und Ben Affleck im September 2021 in New York City

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez

Action Press / Backgrid Ben Affleck und Jennifer Lopez in Venedig, September 2021

