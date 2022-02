Sie sorgten für den absoluten Serien-Hit des vergangenen Jahres – und holen sich dafür nun die Belohnung ab! Im Herbst 2021 stürmte Squid Game die Netflix-Charts. Durch den immensen Erfolg der südkoreanischen Serie wurden auch die Darsteller über Nacht zu Stars und durften sich über zahlreiche Auszeichnungen freuen. Nun räumten sie auch bei den Screen Actors Guild Awards ab und posierten bei der Verleihung alle zusammen!

Bei den SAG Awards in Santa Monica standen die "Squid Game"-Schauspieler endlich wieder gemeinsam vor der Kamera. Der Hauptdarsteller Lee Jung-jae und seine Co-Stars Park Hae-soo (40), Kim Joo-ryeong, Anupam Tripathi und Jung Ho-yeon (27) strahlten Seite an Seite für die Kamera. Immerhin hatten sie auch allen Grund zur Freude. Die Serie war für vier Preise nominiert und konnte drei davon einheimsen. Lee Jung-jae wurde als "Bester Darsteller in einer Dramaserie" geehrt, während Jung Ho-yeon die Trophäe für die "Beste Darstellerin in einer Dramaserie" überreicht bekam. Zudem gewann die Produktion in der Kategorie "Bestes Stunt-Ensemble in einer Comedy- oder Dramaserie".

Für einen besonders emotionalen Teil des Abends sorgte Michael Keaton (70). Auch er wurde ausgezeichnet und nahm den Preis als "Bester Darsteller in einem Fernsehfilm oder Miniserie" für seine Darstellung in "Dopesick" entgegen. In seiner Dankesrede erinnerte der Hollywoodstar den Tränen nahe an seinen Neffen, der an den Folgen einer Überdosis starb.

YOUNGKYU PARK / Netflix Die drei "Squid Game"-Darsteller Park Hae-soo, Jung Ho-yeon und Lee Jung-jae

Getty Images Lee Jung-jae und Jung Ho-yeon bei den SAG Awards in Santa Monica, Februar 2022

Getty Images Michael Keaton bei den SAG Awards in Santa Monica, Februar 2022

