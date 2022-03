Wie tickt Alexa Demie (31) eigentlich privat? Die schöne Schauspielerin wurde 2019 durch ihre Rolle in der Erfolgsserie Euphoria bekannt. In der HBO-Produktion verkörpert sie die durchtriebene Maddy Perez – und begeistert besonders mit ihren exzentrischen Looks die Fans der Show. Ihr größter Fan ist aber wahrscheinlich ihr Freund: Alexa ist schon seit einigen Jahren an den Musiker Christian Berishaj vergeben!

Wie das Webmagazin Distractify berichtet, ist die Beauty seit 2017 mit dem Singer-Songwriter zusammen, der sich auch JMSN nennt. Die 31-Jährige war sogar schon in einigen Musikvideos des US-Amerikaners zu sehen – ansonsten halten die zwei ihre Beziehung jedoch größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Auch in Interviews plauderten die beiden bisher nicht großartig über ihre Romanze.

Christian dürfte auf den "Euphoria"-Erfolg seiner Freundin ziemlich stolz sein – einige Szenen könnten ihm dennoch übel aufstoßen. Immerhin ist Alexa in zahlreichen Sequenzen beim Sex zu sehen, größtenteils mit ihrem Co-Star Jacob Elordi (24). Seid ihr Fans von Alexa? Stimmt unten ab.

Sky Atlantic Alexa Demie in der Serie "Euphoria"

Berliner,Alex J. / Action Press Christian Berishaj alias JMSN, Musiker

Sky Atlantic Alexa Demie als Maddy in "Euphoria"

