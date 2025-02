"Euphoria" Staffel drei: Wer kehrt zurück und wer ist neu?

Die Dreharbeiten zur dritten Staffel von Euphoria haben begonnen, und die Fans dürfen sich auf einige aufregende Neuzugänge im Cast freuen. Neben den bisherigen Hauptdarstellern wie Zendaya (28), Sydney Sweeney (27), Jacob Elordi (27) und Hunter Schafer stoßen die Grammy-Preisträgerin Rosalía (32) sowie der ehemalige NFL-Star Marshawn Lynch hinzu. Außerdem erweitern Schauspieler Kadeem Hardison, bekannt aus der Reihe "A Different World", und Toby Wallace aus "Babyteeth" die Besetzung der HBO-Erfolgsserie. Der neue Cast wird die Serie in eine spannende neue Richtung begleiten, zumal die Handlung nun einen großen Zeitsprung macht und die Charaktere außerhalb ihrer Highschool-Zeit zeigt.

Neben den Neuzugängen gibt es auch traurige Veränderungen. Angus Cloud (✝25), der als Drogendealer Fezco in den ersten beiden Staffeln zu einem Fanliebling wurde, starb im Jahr 2023 an einer Überdosis. Laut Berichten des Hollywood Reporters werden auch einige andere bekannte Darsteller nicht zur Serie zurückkehren: Storm Reid (21), die Rues Schwester Gia spielte, sowie Barbie Ferreira (28) und Nika King verlassen die Produktion aus kreativen oder organisatorischen Gründen. Trotzdem kehren zahlreiche vertraute Gesichter wie Maude Apatow (27) und Eric Dane (52) zurück, und sogar Dominic Fike (29) wird laut Variety seine Rolle als Elliot in einigen Szenen erneut übernehmen – trotz anfänglicher Gerüchte über einen möglichen Abschied.

"Euphoria" hat nicht nur Zuschauerrekorde aufgestellt, sondern auch entscheidend zur Karriere der jungen Hauptdarsteller beigetragen. Zendaya, die ihren Durchbruch mit der Serie feierte, ist mittlerweile eine zweifache Emmy-Gewinnerin und zählt zu den bekanntesten Namen Hollywoods. Für Kadeem Hardison ist die Rückkehr besonders emotional, da er bereits mit Zendaya als Vater-Tochter-Duo in der Disney-Serie "K.C. Undercover" vor der Kamera stand. "Wir sind uns auch danach nahe geblieben, deshalb ist das wirklich etwas Besonderes", sagte Hardison laut der Daily Mail. Die dritte Staffel der gefeierten Serie soll 2026 Premiere feiern – ein langes Warten für treue Fans, die gespannt sind, was Showrunner Sam Levinson und das Team für dieses neue Kapitel bereithalten.

Angus Cloud ( R.) und die "Euphoria"-Stars

Der Cast von "Euphoria" im April 2022

