Intensive Szene: Zendaya am Set von "Euphoria" gesichtet

Zendaya Coleman (28) wurde am Set der dritten Staffel von Euphoria gesichtet — und dort ging es offenbar heiß her. Die Schauspielerin, die erneut in ihre preisgekrönte Rolle als Rue Bennett schlüpft, saß in einer Szene auf einer Mauer, als sie von Priscilla Delgado, einem Neuzugang in der Serie, aufgebracht konfrontiert wurde. Ein Video, das TMZ vorliegt, zeigt die beiden in einer intensiven Auseinandersetzung: Priscilla hält einen leidenschaftlichen Monolog, während sie Zendaya so nah gegenübersteht, dass die Situation fast bedrohlich wirkt. Die hitzige Szene lässt Fans auf weitere emotionale Dramen in der Erfolgsserie hoffen.

Für Zendaya ist es ein lang ersehntes Comeback in die Welt von Euphoria. Nach zwei erfolgreichen Staffeln und zahlreichen Auszeichnungen - darunter zwei Emmys und ein Golden Globe - stellt sie sich erneut der Herausforderung, Rue in all ihrer Zerrissenheit und Komplexität zum Leben zu erwecken. Obwohl sie sich in der Vergangenheit in Interviews zurückhaltend zu einem möglichen Drehstart geäußert hatte, ist nun klar: Die Arbeiten an Staffel drei sind in vollem Gange. Während Neuzugang Priscilla Delgado für frischen Wind und Spannung sorgt, bleibt abzuwarten, welche packenden Geschichten Euphoria in der kommenden Staffel erzählen wird.

Abseits der Serie sorgte Zendaya zuletzt vor allem mit ihren Kinoprojekten für Aufsehen - jüngst wurde bekannt, dass sie in Shrek 5 der Tochter von Shrek und Fiona ihre Stimme leiht. Trotz ihres vollen Terminkalenders kehrt sie mit spürbarer Hingabe zu Euphoria zurück - der Serie, die sie zu einer der gefeiertsten Schauspielerinnen ihrer Generation machte. In Interviews betonte sie immer wieder, wie tief sie sich mit Rue verbunden fühlt und dass die Rolle eine Herausforderung sei, die sie bewusst annimmt, weil sie sie emotional und künstlerisch wachsen lasse. Fans können sich also sicher sein: Zendaya wird auch diesmal alles geben.

Getty Images Der "Euphoria"-Cast bei der Premiere im Juni 2019

Getty Images Zendaya im Januar 2025

