Katy Perry (37) kehrt zu den Ursprüngen zurück. Immer wieder zeigt die "I Kissed A Girl"-Interpretin, dass sie gern mit ihrer Frisur herumexperimentiert. So färbte sich die Sängerin den Schopf beispielsweise im vergangenen November schwarz, nachdem sie ihn erst wenige Monate zuvor blondiert hatte. Nun verabschiedete sich die Sängerin allerdings erneut von ihrer dunklen Mähne. Katy trägt ihre Haarpracht jetzt nämlich wieder hellblond.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 37-Jährigen nun einige Schnappschüsse, die sie mit ihrer neuen Frise zeigten. Offenbar schien sich die Verlobte von Orlando Bloom (45) über das kleine Umstyling selbst auch mordsmäßig zu freuen, denn sie schrieb begeistert: "Oh mein Gott, wir sind zurück!". Neben ihrer neuen Haarfarbe kündigte die in Santa Barbara geborene Schönheit zudem noch die neuen Episoden der Castingshow American Idol an, bei denen sie ein weiteres Mal in der Jury sitzt. "Das 20. Jahr und wir sind platinblond in dieser Staffel", schrieb Katy dazu.

Bei den Abonnenten der Ex-Frau von Russell Brand (46) kam die Typveränderung augenscheinlich auch megagut an. So erhielt Katy unter dem Post jede Menge Komplimente für ihre neue Haarfarbe. "So wunderschön", "Du bist süß" oder "Blondie, oh mein Gott", lauteten nur einige begeisterte Kommentare. Ein paar User weinten Katys dunklen Haaren jedoch auch nach. "Deine schwarzen Haare sind weg? Sie waren umwerfend", schrieb zum Beispiel ein Supporter.

Instagram / katyperry Katy Perry im Februar 2022

Instagram / katyperry Katy Perry im Februar 2022

Getty Images Katy Perry im Juli 2021 in Paris

