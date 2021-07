Katy Perry (36) hat es schon wieder getan! Die Sängerin begeistert ihre Fans nicht nur mit ihrer Musik, sondern auch mit ihrem Styling. Oftmals entscheidet sich Orlando Blooms (44) Verlobte für bunte und auffällige Outfits – so verkleidete sie sich sogar mal als Weihnachtsbaum. Bei ihren Haaren ist die Beauty mindestens genau so experimentierfreudig. Zuletzt trug sie eigentlich einen blonden Long-Bob. Doch nun verzaubert Katy ihre Follower mit einer dunklen Haarpracht!

Auf Instagram wollte die Mutter der kleinen Daisy Dove eigentlich nur ihre neue Schuhkollektion vorstellen. Doch mit ihrem neuen Look stellte sie die Glitzer-Schlappen komplett in den Schatten: Denn Katy hat auf dem Selfie eine lange brünette Mähne – und erinnert damit an alte Zeiten zurück. Denn ihre Karriere startete das Haar-Chamäleon damals mit einer ziemlich ähnlichen Frisur. Ihre Community kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus.

So befinden sich unzählige Herzchen-Emojis in den Kommentaren. Eine Userin schreibt: "Was für ein atemberaubendes Selfie." Jedoch ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass Katys Haare echt sind. Bereits in der Vergangenheit betonte sie nämlich, gerne auf Perücken zurückzugreifen.

Anzeige

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im Juli 2021

Anzeige

Getty Images Katy Perry auf der Fashion Week in Paris im Juli 2017

Anzeige

Getty Images Katy Perry im März 2020 in Bright, Australien

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de