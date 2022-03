Dua Lipa (26) löst bei ihren Fans große Bedenken aus! Die Musikerin ist momentan auf einem absoluten Karriere-Hoch: Ihre Songs laufen im Radio hoch und runter, und für ihr aktuelles Album "Future Nostalgia" bekam sie sogar einen Grammy Award. Mit der Platte ist die Sängerin derzeit sogar auf Tour durch die USA. Doch übernimmt sich die Beauty mit all dem Stress? Ihre Bewunderer sorgen sich um Dua!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die Britin am Dienstag einige Bilder des Tourlebens. Dabei kündigte sie freudig an, am Abend im New Yorker Madison Square Garden aufzutreten – doch ihre Follower schenkten vor allem einem besorgniserregenden Foto ihre Aufmerksamkeit. Der Schnappschuss zeigt Dua nämlich im Bett liegend, in ihrem Arm ist ein Zugang, über den sie eine Infusion bekommt. "Pass auf dich auf!", schrieb ein User, ein anderer kommentierte: "Oh nein Dua, geht es dir gut?"

Ihre Konzerte dürften tatsächlich ziemlich anstrengend für die 26-Jährige sein. Immerhin begeistert die Ex von Anwar Hadid (22) ihre Fans stets mit coolen Performances und aufwendigen Choreografien. Um so fit zu werden, trainiert Dua sogar täglich und macht knappe, aber intensive Work-outs, wie sie gegenüber Vogue verriet.

Instagram / dualipa Dua Lipa, Februar 2022

Instagram / dualipa Dua Lipa im Februar 2022

Getty Images Dua Lipa während ihrer "Future Nostalgia"-Tour

