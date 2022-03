Christina Luft (32) holt bei Mike Singer (22) die Peitsche raus! Der Sänger nimmt bei Let's Dance im Moment keine Favoritenrolle ein. Für seine Salsa ergatterte der Musiker von den Juroren um Joachim Llambi (57) gerade einmal zehn Punkte. Für Christina ist klar: Sie muss die Zügel bei dem 22-Jährigen straffer anziehen – und da hat die Profitänzerin ihre ganz eigenen Methoden: Christina wird vor Mike richtig laut!

In Mikes Instagram-Story machte Christina deutlich: Die Lage ist ernst! "Ich habe keine Stimme mehr vom Schreien!", rief die Verlobte von Luca Hänni (27), während Mike fix und fertig auf einem Stuhl saß. "Sie schreit mich den ganzen Tag an, ich kann nicht mehr", brachte der "Lass mich los"-Interpret nur heraus. Er weiß: Kommenden Freitag muss er bei "Let's Dance" liefern, sonst endet seine Reise in der beliebten Tanzshow, bevor sie richtig begonnen hat.

Christina weiß, dass für ihren Schützling die Luft langsam dünn werden könnte, wenn er seine Performance auf dem Parkett nicht deutlich verbessert. "Ich bin sehr streng mit ihm und er ist super motiviert nach der Ohrfeige zum Aufwachen am Freitag. Ich nehme ihn noch härter ran als vorher", meinte die Beauty. Wie sich Mike weiterhin in der Show schlagen wird, erfahren Zuschauer am 4. Februar bei "Let's Dance"!

Alle Episoden von "Let's Dance" bei RTL+.

RTL / Stefan Gregorowius Mike Singer und Christina Luft bei "Let's Dance"

RTL / Stefan Gregorowius Mike Singer, "Let's Dance"-Kandidat 2022

RTL / Anelia Janeva Christina Luft, "Let's Dance"-Profitänzerin

