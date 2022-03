Für Paola Maria (28) beginnt ein neues Kapitel in ihrem Leben! Vor wenigen Tagen gaben die YouTuberin und ihr Ehemann Sascha Koslowski (35) in einem emotionalen Video bekannt, dass sie nach fast zehn gemeinsamen Jahren getrennte Wege gehen – für viele Fans ein großer Schock. Trotzdem will sich das einstige Traumpaar weiterhin gemeinsam um seine zwei Söhne Leonardo (3) und Alessandro (1) kümmern. Dass das Liebes-Aus wirklich endgültig ist, dürfte aber spätestens jetzt klar sein: Paola hat sogar schon eine neue Wohnung gefunden!

In ihrer Instagram-Story postete die 28-Jährige nun einen Clip, in dem sie zum ersten Mal ihre neue Bleibe zeigte. "Neues Zuhause", schrieb sie zu dem Video. Einige Zeit dürfte es aber noch dauern, bis Paola endgültig bei ihrem Noch-Ehemann auszieht: In dem Clip ist nämlich deutlich zu erkennen, dass in der Wohnung noch kein einziges Möbelstück steht.

Auch sonst scheint sich die gebürtige Italienerin nach dem Scheitern ihrer Ehe ganz auf sich selbst zu fokussieren. Sie gönnte sich etwas Me-Time – und besuchte ein Solarium. Sascha hingegen passt momentan offenbar auf den gemeinsamen Nachwuchs auf. Auf seinem Account teilte er einen Schnappschuss, auf dem er mit einem seiner Söhne zu sehen ist.

Instagram / paola Paola Maria und Sascha Koslowski mit ihren Söhnen Leonardo und Alessandro

Instagram / paola Paola Maria, YouTuberin

Instagram / alexanderkoslowski Sascha Koslowski mit seinem Sohn im März 2022

