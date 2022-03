Das muss Liebe sein! Anfang Februar machten Paulina Ljubas (25) und Yasin Mohamed (30) ihre Beziehung endlich öffentlich, nach dem die Fans seit Wochen gerätselt hatten, was zwischen den Realitystars läuft. Seitdem turteln die beiden, wo es nur geht. Sogar zusammenziehen will das Pärchen schon in naher Zukunft. Jetzt teilte die schwarzhaarige Schönheit wieder einen heißen Schnappschuss mit ihrem Liebsten.

Auf dem Bild, das die 25-Jährige auf Instagram postete, stehen die beiden in einem hellblau strahlenden Pool mit atemberaubender Aussicht auf die Skyline Dubais. Sexy guckt Paulina in die Kamera, während Yasin sie im Arm hält und verliebt anschaut. Liebevoll hat Paulina ihre Hand auf seine Brust gelegt. Die beiden scheinen voller Liebe füreinander zu sein.

Das hat Paulina nach dem ganzen Temptation Island V.I.P. Drama mit ihrem Ex Henrik Stoltenberg vermutlich auch nötig. Kurz nach der Ausstrahlung des Formats brach die Reality-TV-Schönheit in ihrer Instagram-Story zusammen. Durch ihren Kuss mit Verführer Dominik musste die Influencerin viel Hate einstecken, stellte dann allerdings klar, dass Hendrik ihr genauso fremdgegangen sei, auch vor ihrer Teilnahme an dem TV-Experiment schon. Mit Yasin als neuem Mann an ihrer Seite scheint Paulina nun wieder lachen zu können.

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas und Yasin Mohamed bei der "Miss Germany"-Wahl 2022

Instagram / yasin__11_ Paulina Ljubas und Yasin Mohamed

Instagram / paulina_ljubas Die Reality-TV-Stars Yasin Mohamed und Paulina Ljubas in Dubai

