Könnten die Spice Girls bald etwa ein neues Mitglied bekommen? Seit einiger Zeit schon gibt es immer wieder Gerüchte um eine Reunion der "Wanna Be My Lover"-Interpreten. Nachdem ein Insider kürzlich verriet, dass Victoria Beckham (47) immer noch ein Teil der Spice Girls Ltd. ist, scheint ein Auftritt der Gruppe mit allen fünf Mitgliedern immer wahrscheinlicher zu werden. Vielleicht vergrößert sich die Band bald sogar. Megan Fox (35) bot sich den Spice Girls nun nämlich als neues Mitglied an.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 35-Jährige zwei Bilder, unter denen sie ihre inoffizielle Bewerbung für die britische Girlgroup postete. "Ich biete mich den Spice Girls an, wenn sie ein neues Mitglied brauchen", schrieb die Schauspielerin enthusiastisch dazu. Als ihren Spitznamen schlug das Model auch gleich noch "BDSM Spice" vor. Bei den Fans der dunkelhaarigen Beauty kam die Idee Megan, als eines der Spice Girls zu sehen, auch weitestgehend gut an. Nur vereinzelte User schienen von der Vorstellung nicht begeistert zu sein. "So etwas gibt es nicht, Megan", schrieb beispielsweise ein Follower.

Passend zu ihrem Spitznamen – der ganz offensichtlich auf Megans Vorliebe für Fesselspielchen anspielt – hatte sich die Transformers-Darstellerin in ein durchsichtiges Netztop geschmissen. Doch nicht zum ersten Mal zeigt sich Megan von ihrer erotischen Seite. Im Netz weiß die in Tennessee geborene Schönheit, ihre weiblichen Reize immer gekonnt in Szene zu setzen.

Instagram / meganfox Megan Fox, Schauspielerin

Instagram / meganfox Megan Fox im Januar 2022

Instagram / meganfox Megan Fox im Mai 2021

