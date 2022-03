Anne Wünsche (30) wartet voller Vorfreude auf ihr drittes Kind. Nach ihren zwei Töchtern Miley und Juna erwartet sie mit ihrem Freund Karim El Kammouchi (33) einen Sohn und ist derzeit in der 23. Schwangerschaftswoche. Immer wieder nimmt die TV-Bekanntheit ihre Fans im Netz durch ihren Alltag als Schwangere mit und teilt fleißig freizügige Bilder ihres wachsenden Babybauchs. Jetzt gab Anne erneut ein Baby-Update unter einem heißen Schnappschuss.

Auf Instagram postete sie ein Bild in knappen Dessous, auf dem man einen Blick auf ihre Schwangerschaftskurven erhält. "Ich kann es kaum noch abwarten, bis du endlich bei uns bist... und dabei muss ich noch so geduldig sein", brachte Anne ihre Aufregung darunter zum Ausdruck. Auch bewegte Ultraschallaufnahmen des Kindes teilte sie mit ihren Followern, auf denen die Laiendarstellerin schon eine ganz deutliche Ähnlichkeit zu ihrem Freund erkannt haben will: "Ich finde, du siehst deinem Papa jetzt schon sehr ähnlich. Ein kleiner Mini-Karim", freute sie sich.

Auch die User wollen auf den Aufnahmen des ungeborenen Kindes tatsächlich das Gesicht seines Vaters erkannt haben. "Ja, krass! Er sieht wirklich aus wie Karim", stimmte einer zu. Die Follower meinen sogar, noch weitere Ähnlichkeiten zu erkennen: "Ich finde, er sieht aus wie Miley, dieselbe Nase!", und "Ich finde, die Mundpartie ist genau wie Junas", waren nur einige der Kommentare.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrem Freund Karim im Oktober 2021

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Kindern und ihrem Partner Karim El Kammouchi

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Februar 2022

