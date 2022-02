Anne Wünsches (30) Babybauch wird immer größer. Im Oktober hatte die Influencerin überraschend verkündet, dass ihr Freund Karim (33) und sie zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Aus früheren Beziehungen hat sie bereits zwei Töchter: Miley und Juna. Seitdem hält die Beauty ihre Community auch regelmäßig über die Entwicklung ihres Babys auf dem Laufenden. Jetzt gab Anne ein neues, kleines Schwangerschaftsupdate.

In ihrer Instagram-Story wandte sich die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin an ihre Abonnenten und verriet, dass sie bald Wochenwechsel habe. "In der 22. Schwangerschaftswoche bin ich jetzt", verkündete die baldige Dreifachmutter überglücklich. Anschließend fiel Anne zudem auf, dass ihr Babybauch inzwischen wirklich riesig aussehe. Das wunderte selbst die Berlinerin. "Wo kommt die Murmel denn auf einmal her?", fragte sie verdutzt. Dass ihre Brüste in den vergangenen Monaten schon ordentlich gewachsen seien, damit hätte sie sich mittlerweile abgefunden. Doch das Wachstum ihrer Körpermitte überrasche sie immer wieder aufs Neue.

"Ich komme nicht drauf klar! Der war gestern auf jeden Fall noch nicht so groß und da hatte ich auch einen leeren Magen", versicherte Anne im Anschluss. Wegen ihres Bauches würden der 30-Jährigen auch keine normalen Hosen mehr passen. Mittlerweile könnte sie nur noch ihre für die Schwangerschaft ausgelegten Leggins tragen.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Februar 2022

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Januar 2022

