Herzogin Kate (40) zeigt ihren stylishen Look ganz in Grün! Die Frau von Prinz William (39) ist vor allem in Sachen Mode ein echtes Vorbild für viele Frauen. Die Outfitauswahl der dreifachen Mutter beäugen die Fans oftmals ganz genau. Dabei beweist Kate immer wieder: Von eleganter Designermode bis hin zu preiswerten Stücken aus Modeketten – sie kann quasi alles tragen. Bei einem Ausflug mit ihrem Mann trug Kate jetzt ein modisches Winter-Outfit zur Schau.

Am Dienstagmorgen zog es die Britin und den Enkel der Queen (95) auf einen lokalen Markt in Abergavenny in Wales. Die Royals sollten sich selbst davon überzeugen, wie wichtig die ansässigen Lieferanten für die ländlichen Regionen sind. Passend zu den winterlichen Temperaturen hat sich die 40-Jährige bei dem Termin für einen warmen Look entschieden: Einen olivfarbenen Rollkragenpullover kombinierte sie gekonnt mit einem langen Mantel in einem ähnlichen Farbton. Dazu trug sie schwarze Jeans und Stiefeletten. An ihrem Kragen zeigte Kate zudem Liebe fürs Detail. Dort steckte eine gelbe Narzissenblüte – als Symbol für das Land Wales.

Auch Prinz William spazierte in einem langen Mantel mit Blumenanstecker über den Markt, probierte lokale Köstlichkeiten, verteilte Streicheleinheiten im Stall und schien bei einer Partie Billard ordentlich Spaß zu haben. Unter der blauen knielangen Jacke trug er wie seine Partnerin einen Pullover in einem dunklen Grün.

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William in Wales

