Herzogin Kate (40) beweist, dass ein schickes Outfit nicht teuer sein muss. Die Frau von Prinz William (39) ist eine richtige Stilikone und gilt mit ihren eleganten und klassischen Looks als absolutes Fashion-Vorbild. Obwohl sie im vergangenen Jahr rund 57.000 Euro für ihre Garderobe ausgegeben haben soll, sind nicht all ihre Kleidungsstücke besonders hochpreisig: So soll die Herzogin sogar schon Ohrringe für schlappe 2,50 Euro getragen haben! Und auch jetzt überzeugte sie wieder mit einem günstigen Kleidungsstück: Kate trug erneut einen Blazer für nur 60 Euro!

Vergangenen Dienstag erreichte die Herzogin Dänemark, wie auf dem offiziellen Twitter-Account der Royals mitgeteilt wurde. Für ihren Auftritt wählte sie extra ein Outfit in den dänischen Nationalfarben: Zu einem knallroten Blazer mit goldenen Knöpfen kombinierte sie eine weiße Rüschenbluse. Dazu trug sie eine weite schwarze Hose. Der auffällige Blazer gehört wohl zu Kates absoluten Lieblingsteilen, denn sie trug ihn schon mehrmals öffentlich! Umso verwunderlicher, dass es sich dabei um ein günstiges Stück handelt: Der Blazer stammt nicht etwa von einem Luxuslabel, sondern von der spanischen Modekette Zara. Lediglich 60 Euro musste die Herzogin dafür hinblättern.

Bei ihrem zweitägigen Besuch in Dänemark tauscht Kate sich mit verschiedenen Organisationen über die frühkindliche Entwicklung aus – ein Thema, das ihr sehr am Herzen liegt. Generell kümmert sich die Royal in ihrer wohltätigen Arbeit verstärkt um die Kleinsten: So las sie beispielsweise vor wenigen Wochen im Fernsehen eine Gutenachtgeschichte vor, um auf das seelische Wohl von Kindern aufmerksam zu machen.

Getty Images Herzogin Kate im Februar 2022 in Dänemark

Getty Images Herzogin Kate bei ihrem Besuch in Dänemark

Getty Images Herzogin Kate im Februar 2022 in Dänemark

