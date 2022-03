Britney Spears (40) findet klare Worte! Nachdem die “I'm Not A Girl, Not Yet A Woman”-Interpretin sich nach 13 Jahren endlich aus der Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears (69) befreien konnte, will sie ihre neugewonnene Freiheit anscheinend richtig auskosten: Sie lässt regelmäßig die Hüllen fallen und zeigt sich ihren Followern so wie Gott sie schuf. Dabei erntet sie nicht nur positives Feedback. Jetzt macht Britney ihren Fans eine Ansage.

Auf Instagram teilt die Pop-Prinzessin ein älteres Bild von sich in einem silber-glitzernden Pailettenkleid. Dazu schreibt sie: "Also gut, Leute, ich zeige meinen Körper in Französisch-Polynesien als rebellische und freie Frau", und richtet sich damit an die Follower, die kritisiert hatten, wie sich die 40-Jährige in ihren vergangenen Beiträgen präsentierte. Doch für die Sängerin scheint es ein Zeichen von Freiheit zu sein, sich so zeigen zu können, wie sie möchte.

Von ihren Followern bekommt die Blondine nach diesem Post größtenteils Zuspruch: "Hab' keine Angst, deine Schönheit zu zeigen", schrieb eine Followerin unter ihren Beitrag. "Wunderschön! Mit oder ohne Make-up, was auch immer dich schön fühlen lässt! Nackt an einem privaten Strand? Wunderschön", stimmte ein anderer Fan zu.

Getty Images Britney Spears beim iHeartRadio-Festival in Las Vegas 2013

Getty Images Britney Spears, Juli 2015

Getty Images Britney Spears bei den MTV VMAs 2011

