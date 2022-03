Pietro Lombardi (29) darf sich ab sofort Zweifach-Onkel schimpfen! Sein Bruder Marco Lombardi ist wieder Papa geworden – und schenkt dem einstigen DSDS-Juror damit schon Neffe Nummer zwei. Rund eineinhalb Jahre nachdem der Musiker und seine Ex-Frau Sarah Engels (29) ihren Sohnemann Alessio Lombardi (6) im Juni 2015 auf der Welt hatten begrüßen dürfen, war auch Marco das erste Mal Vater eines Sohnes geworden. Nun haben er und seine Frau Valeria wieder einen Jungen bekommen!

Das teilte Pietro superstolz am Montag in seiner Instagram-Story mit: "Wieder Onkel geworden! Glückwunsch, Marco", schrieb er zu einem Foto kleiner Babyfüßchen. Ein Blick auf das Profil seines Bruders und seiner Schwägerin zeigt: Der kleine Mann hört auf den Namen Diego Emilio Lombardi und hat am 2. März das Licht der Welt erblickt. "Wir halten dich fest, für immer – endlich bist du da", schrieb Zweifachmama Valeria stolz zu einem Foto.

Auch Pies Bruder Marco äußerte sich in seiner Story zur Geburt: Es sei "ein unbeschreiblich schönes Gefühl", was er und seine Liebste aktuell erleben würden. Der fünfährige Adriano Leo freut sich sicherlich auch sehr über sein Brüderchen! Wie findet ihr es, dass Pietro seine Onkel-Freuden so öffentlich teilt?

