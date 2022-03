Gülcan Kamps (39) gewöhnt sich langsam an das Leben als Mami! Die ehemalige Viva-Moderatorin ist im Dezember zum ersten Mal Mutter geworden – und das Baby hat ihren Alltag ziemlich auf den Kopf gestellt. Weil Mini-Kamps immer an erster Stelle steht, kommt die gebürtige Lübeckerin an manchen Tagen zu gar nichts. Auch der Schlaf kommt als frischgebackene Mama oft zu kurz. Aber wie schlägt sich Gülcan rund drei Monate nach der Geburt? Promiflash verriet sie: Mittlerweile habe sich alles eingespielt.

Alles unter einen Hut zu bekommen, sei zwar nicht immer leicht – die 39-Jährige hat aber offenbar einen Weg gefunden, sich im Elternalltag durchzuschlagen. "Wir kommen nach und nach zu einer Routine, trotzdem sind die Tage schwer planbar", erzählte sie im Gespräch mit Promiflash. "Privates, Beruf, eigene Bedürfnisse – allgemein den gesamten Alltag zu wuppen, ist manchmal eine Herausforderung und ich bewundere jetzt Mütter mit mehreren Kindern", betonte sie außerdem. Trotzdem steht für Gülcan fest: Sie wolle rein gar nichts an ihrem Leben ändern.

"Ein Lächeln oder Glucksen von meiner kleinen Maus ist es absolut wert", schwärmte die Frau von Sebastian Kamps und platzte dabei nicht zum ersten Mal fast vor Stolz. "Kinder sind das schönste Geschenk", schrieb sie erst vor wenigen Wochen auf Instagram und freute sich über ihr Babyglück.

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, Moderatorin

