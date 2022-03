Gibt das womöglich Ärger mit Kourtney Kardashian (42)? Die US-Unternehmerin schwebt derzeit im siebten Himmel: Mit ihrem neuen Partner Travis Barker (46) ist die Mutter von drei Kindern nicht nur super-happy, sondern auch schon verlobt. Vor dem Schlagzeuger datete die Poosh-Gründerin das Model Younes Bendjima (28). Die Beziehung der beiden endete nicht gerade harmonisch – ob Kourtney deshalb nun sauer sein wird, weil ihre Halbschwester mit ihrem Ex feierte?

Im Zuge der Paris Fashion Week verweilt Kendall Jenner (26) derzeit in der französischen Hauptstadt. Dort besuchte die Beauty nun eine After-Show-Party – bei der auch Younes zu Gast war! In Videos von Mustafa the Poet, die The Sun vorliegen, ist die 26-Jährige zu sehen, nach einem Schwenk sieht man auch den Verflossenen ihrer Halbschwester. Ebenfalls mit von der Partie waren an dem Abend die Euphoria-Stars Jacob Elordi (24) und Dominic Fike (26).

Die Fans der Kardashian-Jenners sind von diesem Anblick schockiert – und ließen ihrer Wut auf Reddit freien Lauf: "Warum hängt Kendall mit ihm rum? Das ist echt unangebracht!" Was sagt ihr: Wird Kourtney wegen der Party sauer auf Kendall sein? Stimmt unten ab.

Getty Images Younes Bendjima und Kourtney Kardashian

KCS Presse / MEGA Kendall Jenner in Paris, März 2022

Getty Images Kendall Jenner und Kourtney Kardashian im Oktober 2017 in Beverly Hills

