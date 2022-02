Kourtney Kardashian (42) und Travis Barker (46) stecken offenbar schon mitten in den Hochzeitsvorbereitungen. Im vergangenen Oktober überraschte der Blink-182-Star seine Liebste mit einem romantischen Heiratsantrag am Strand. Seither wird natürlich spekuliert, wann und wie die beiden sich das Jawort geben wollen. Doch alle Fans, die jetzt auf eine Kardashian-typische XXL-Hochzeit mit vielen Kameras hoffen, die werden wahrscheinlich enttäuscht. Denn laut einem Insider planen Kourtney und Travis angeblich eine kleine und private Feier.

Gegenüber People erklärte die Quelle: "Sie wollen nicht, dass es einen Medienrummel gibt. Sie wünscht sich eine private Feier mit den engsten Freunden und der Familie." Wie weit das Promipaar mit den Vorbereitungen bereits ist, ist nicht ganz klar. Kourtney soll sich derzeit allerdings Zeichnungen für ihr mögliches Brautkleid anfertigen lassen. Das Datum für den großen Tag steht aber offenbar schon so gut wie fest. "Es gibt zwei Wochenenden im Mai, die sie ins Auge fasst", wusste der Insider.

Wer alles auf Travis und Kourtneys Gästeliste stehen wird, ist ebenfalls noch unklar. Laut einem weiteren Informanten soll die Keeping up with the Kardashians-Beauty allerdings beschlossen haben, ihren Ex Scott Disick (38) einzuladen – und das, obwohl zwischen ihr und dem Vater ihrer drei Kinder zuletzt öfter dicke Luft geherrscht haben soll.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker

Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian

Getty Images Scott Disick und Kourtney Kardashian in Los Angeles, 2015

