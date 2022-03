Shay Mitchell (34) zeigt, wie schön man in einer Schwangerschaft strahlen kann! Anfang Februar hatte die Pretty Little Liars-Darstellerin freudige Nachrichten zu verkünden: Sie und ihr Partner Matte Babel (41) erwarten nach ihrem Töchterchen Atlas ihr zweites gemeinsames Kind. Ihr Babybauch ist inzwischen auch schon deutlich erkennbar – und den wusste Shay nun in einem heißen Glitzer-Kleid in Szene zu setzen!

Am Dienstag wurde die 34-Jährige beim Verlassen eines Drehs für die TV-Show "Watch What Happens Live With Andy Cohen" in Manhattan abgelichtet. Dabei trug die werdende Zweifach-Mama ein tief ausgeschnittenes Minikleid aus glitzerndem Stoff. Die Babykugel des Serienstars war unter dem eng anliegenden Dress deutlich erkennbar. Bloß ihre Jacke in einem Metall-Ton verdeckte den Blick auf die Körpermitte der Schauspielerin leicht.

Auch im Netz lässt Shay ihre Follower an ihrer Schwangerschaft teilhaben. Erst vor Kurzem zeigte sie sich in Jogginghosen und einem bauchfreien Top auf dem Sofa. "Ich habe nie eine Couch in einem Geschäft zu schätzen gewusst – bis zu meinem dritten Trimester", schrieb sie zu dem Schnappschuss, auf dem ihr blanker Babybauch zu sehen ist.

Instagram / shaymitchell Shay Mitchell und ihre Tochter Atlas

Action Press / Backgrid Shay Mitchell im Februar 2022

Instagram / shaymitchell Shay Mitchell, Schauspielerin

