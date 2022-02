Shay Mitchell (34) darf sich auf ihr zweites Baby freuen! Im Oktober 2019 wurde die Pretty Little Liars-Darstellerin und ihr Partner Matte Babel (41) zum ersten Mal Eltern und begrüßten ihre Tochter Atlas auf der Welt. Seither gewährt die Schauspielerin immer wieder Einblicke in ihren Mama-Alltag. Dass ihre Familienplanung noch nicht abgeschlossen ist, verriet sie schon vor rund zwei Jahren – und nun ist es endlich Zeit für ein zweites Kind: Shay ist wieder schwanger, wie sie nun verkündete!

Via Instagram postete die 34-Jährige mehrere Fotos, auf denen sie ihren nackten Babybauch zeigt. Dazu teilte Shay emotionale Zeilen. Erst vor wenigen Tagen verlor die You-Darstellerin ihre Großmutter. "Sich von einem geliebten Menschen zu verabschieden und gleichzeitig die Freude zu erleben, einen neuen Menschen auf dieser Welt willkommen zu heißen, ist der große Kreislauf des Lebens", schrieb die werdende Zweifach-Mama. Zwar stecke sie im Moment in einer schweren Zeit, doch die Freude auf ihren Nachwuchs erleichtere ihr diese.

Ihre Schwangerschaft sei der Beweis, dass Liebe, Lieben und Verlust gleichzeitig existieren können. "Oma, ich vermisse dich jeden Tag. Kleines, wir sind so aufgeregt, dich kennenzulernen. Ich atme auf, weil ich weiß, dass ihr beide bereits auf so kosmische Weise miteinander verbunden seid", schloss Shay ihren Post ab.

Instagram / shaymitchell Schauspielerin Shay Mitchell mit Töchterchen Atlas, Januar 2022

Instagram / mattebabel Shay Mitchell mit ihrem Freund Matte Babel

Getty Images Shay Mitchell, Schauspielerin

