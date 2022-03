Im Januar überraschten Nick Jonas (29) und Priyanka Chopra (39) ihre Fans mit einer besonders schönen Neuigkeit: Sie sind Eltern geworden! Nachdem es in den vergangenen Monaten immer wieder Babygerüchte gegeben hatte, kam ihr Kind nun mit der Hilfe einer Leihmutter zur Welt. Viel haben der Musiker und die Schauspielerin noch nicht über ihren Wonneproppen verraten. Selbst das Geschlecht ist noch nicht offiziell bekannt. Nun hat ein Insider allerdings ausgeplaudert, wie Nick und Priyanka sich als Neu-Eltern schlagen.

"Nick und Priyanka sind dabei, sich an das Elternsein zu gewöhnen", erklärte die Quelle gegenüber Us Weekly. Das Promi-Paar versuche, sich als frischgebackene Eltern so gut zu schlagen, wie sie können. "Sie haben sich schon immer geliebt, aber zu sehen, wie sie Eltern werden, ist für beide etwas Besonderes", fügte der Insider hinzu.

Wenn es um ihr neues Leben mit ihrem Baby geht, können Nick und Priyanka offenbar außerdem auf die Unterstützung ihrer Familie setzen. "Priyanka kommt aus einer großen Familie und wird daher mit Freude und Liebe überschüttet. Auch Nicks Brüder sind froh, dass er jetzt ein Kind hat, damit die Cousins und Cousinen im gleichen Alter sind", wusste der Informant.

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra und Nick Jonas im Urlaub

Instagram / nickjonas Priyanka Chopra und Nick Jonas im November 2021

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas, Januar 2020

