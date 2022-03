Kim Kardashian (41) und ihr Freund Pete Davidson (28) sorgen seit einigen Monaten für niedliche Schlagzeilen. Zwar haben die Reality-TV-Bekanntschaft und der Komiker ihre Beziehung noch nicht öffentlich bestätigt, doch scheint die Liaison der zwei Verliebten immer ernster zu werden. Dass Kims Ex Kanye West (44) nichts von dem neuen Partner seiner Noch-Ehefrau hält, ist bereits bekannt – doch wie verstehen sich die Skims-Gründerin und Petes Ex Freundin Ariana Grande (28) eigentlich? Im Netz könnte Kim nun einen Hinweis auf ihr Verhältnis zu Ariana gegeben haben.

Am vergangenen Dienstag postete Kim einige coole Schnappschüsse auf ihrem Instagram-Account, auf denen sie in einem "Matrix"-inspirierten Leder-Look posiert – doch das ist noch nicht alles! Die User der Social-Media-Plattform sind völlig aus dem Häuschen: Die 41-Jährige betitelte ihren Beitrag mit den Worten "Just Like Magic" – genau so lautet auch ein Song von Ariana aus dem Jahr 2020. Ob Kim mit dieser Bildunterschrift einen Hinweis auf ihre Beziehung zu der Ex-Verlobten von Pete gibt? Immerhin folgen sich die Popsängerin und die Keeping up with the Kardashians-Darstellerin auch gegenseitig auf ihren Insta-Accounts.

Die Internetgemeinde reagierte zumindest eher verwirrt auf die mögliche Ariana-Referenz unter ihrem Post. "Petes neue Freundin zitiert einen Song von seiner Ex-Freundin? Ikonisch" oder "Ariana zu zitieren, während man sich mit ihrem Überbleibsel trifft. Krass", lauteten einige Kommentare der überraschten User. "Vielleicht mag sie ihren Song einfach, Leute", ahnte eine andere Nutzerin ganz unaufgeregt.

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im März 2022

Anzeige

MEGA Kim Kardashian und Pete Davidson im November 2021

Anzeige

Getty Images Pete Davison und Ariana Grande bei den MTV Video Music Awards 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de