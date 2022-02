Hat es sich Kanye West (44) nun mit allen verscherzt? Nachdem Kim Kardashian (41) die Scheidung von dem Rapper eingereicht hatte, stichelte er immer wieder gegen die Reality-TV-Beauty und deren neuen Freund Pete Davidson (28). Letzterer musste dabei nicht nur fiese Falschbehauptungen, sondern auch Gewaltdrohungen und Beleidigungen über sich ergehen lassen. Nun muss der "Stronger"-Interpret offenbar mit Konsequenzen rechnen – Kanye soll wegen seines Verhaltens nun sogar von einem TV-Auftritt abgezogen worden sein.

Kanye scheint das Fass zum Überlaufen gebracht zu haben. Nach den Hasstiraden gegen Kims neuen Verehrer soll der Musiker nun von einem Auftritt in der US-amerikanischen Comedyshow Saturday Night Live ausgeschlossen worden sein. "Kanye wurde aus der Show verbannt. Normalerweise liebt SNL Kontroversen und scheut sich nicht, jede Geschichte in den Nachrichten frontal anzugehen, aber man wird Kanye nicht in der Show sehen oder seinen Namen hören", verriet eine Quelle gegenüber Radar Online. Immerhin hatte Kanye zuvor gedroht, mit 100 Schlägern in dem Format aufzutauchen, zu dessen Stammbesetzung auch Kims Lover Pete gehört.

Außerdem soll Kanye dem Komiker Michael Che das Doppelte seines Gehalts angeboten haben, damit er Pete aus dem etablierten Ensemble der Show wirft. "Es ist offensichtlich, dass Kanye Hilfe braucht – und Drohungen gegen ein Mitglied der Besetzung sind nicht zum Lachen", führte der Insider die Gründe dieser Entscheidung weiter aus.

Anzeige

Backgrid Kanye West im Dezember 2021

Anzeige

SIPA PRESS / ActionPress Kanye West und Kim Kardashian im November 2019 in New York

Anzeige

Getty Images Pete Davidson, Comedian

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de