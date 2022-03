Love-Island-Fans aufgepasst: Bald kommen endlich die neuen Folgen der Datingshow. Sylvie Meis (43) analysierte jetzt die Pärchen der letzten Staffel. Und wie die Moderatorin bereits verraten hat: Diesmal wird alles anders. Für Sylvie war die vergangene Staffel im Herbst ihre erste, die sie als Moderatorin begleitete. Leider hielt am Ende keine der finalen Parbeziehungen lange an. Für die geborene Niederländerin war das keine Überraschung, wie sie jetzt Promiflash verriet.

Bei einem Paar sah Sylvie besonders viel Potenzial. "Ich hatte wirklich gedacht, dass Martin und Andrina (29) eine Chance haben, weil sie ein bisschen erwachsener waren. Aber die Distanz stand wohl im Weg, sie leben in unterschiedlichen Ländern. Das ist schon schwierig", erzählte Sylvie im Promiflash-Interview. Bei dem Gewinnerpärchen Robin und Isabell sah die Moderatorin vor allem als Problem, dass der Hottie vorher noch nie eine Beziehung hatte. "Es ist schon schwierig, wenn man das erste Mal eine Beziehung führt. Nach vier Wochen in einer Villa in das wahre Leben zurückzukehren und diese ganzen Eindrücke zu haben. Das ist schon viel", analysierte das Model. Daher sei sie nicht überrascht gewesen.

Doch für die neue Staffel macht Sylvie den Zuschauern Hoffnung: "Ich hoffe natürlich, dass jetzt etwas hält und die Suche nach der wahren Liebe klappt. Ich bin zuversichtlich, dass wir Leute gefunden haben, die genau das Ziel haben", verriet die 43-Jährige abschließend. Gespannte Fans können sich auf den Start der Liebesinsel am 21. März freuen.

RTLZWEI / Severin Schweiger "Love Island"-Moderatorin Sylvie Meis

RTLZWEI / Severin Schweiger Sylvie Meis beim "Love Island"-Kampagnen-Dreh

RTLZWEI / Severin Schweiger Sylvie Meis, Moderatorin

