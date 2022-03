Victoria Beckham (47) kann kaum glauben, wie schnell die Zeit vergeht! Erst vor wenigen Tagen besuchte das ehemalige Spice Girl mit ihrem Sohn Romeo Beckham (19) die Paris Fashion Week. Ihr Spross überragt die Musikerin mittlerweile schon um einen ganzen Kopf. Auch ihr ältester Nachwuchs Brooklyn (23) ist inzwischen schon erwachsen. Der Fotograf feiert heute seinen 23. Geburtstag – und seine Mama Victoria gratulierte mit einem süßen Foto aus Kindertagen!

Via Instagram postete die Frau von David Beckham (46) das niedliche Throwback-Foto aus einem Urlaub, der offenbar schon viele Jahre zurückliegt. Darauf ist Brooklyn als Kleinkind auf Victorias Schoß zu sehen. Zu dem Schnappschuss teilte die Sängerin emotionale Worte an ihren Erstgeborenen. "Heute vor 23 Jahren hat sich mein Leben für immer verändert. Ich habe eine Liebe gespürt, die man nicht erklären kann", schrieb sie und gratulierte dem Geburtstagskind: "Brooklyn, du hast keine Ahnung, wie sehr wir dich alle lieben. Alles Gute zum Geburtstag an die süßeste und liebste Seele."

Brooklyns Papa David schloss sich dem direkt an. Auch der ehemalige Profifußballer veröffentlichte ein altes Foto, auf dem er seinen Baby-Sohn auf dem Arm hält und selbst mit noch deutlich längeren Haaren zu sehen ist. "Alles Gute zum Geburtstag an meinen wunderbaren Jungen", schwärmte der Brite stolz.

Facebook / David Beckham David und Victoria Beckham mit ihren vier Kindern an Ostern 2021

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham hält ihren Sohn Brooklyn

Instagram / davidbeckham David Beckham und sein Sohn Brooklyn

