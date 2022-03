Welcher Star hat die besten Chancen auf den Sieg? In der vergangenen Woche zeigten 13 Promis, darunter auch Timur Ülker (32), Bastian Bielendorfer (37) oder Sarah Mangione (31), welches tänzerische Talent in ihnen steckt. Bereits bei der Kennenlern-Show mauserte sich jedoch Amira Pocher (29) zum Zuschauer-Liebling und sicherte sich den Einzug in Show zwei. Auch bei den Promiflash-Lesern hatte die Moderatorin die Nase vorn. Doch kann die zweifache Mutter ihre Spitzenposition auch halten?

In der ersten Show des beliebten Tanzwettbewerbs sorgte vor allem Mathias Mester (35) für eine Überraschung. Der Sportler und seine Tanzpartnerin Renata Lusin (34) bekamen für ihren Cha Cha Cha die meisten Jury-Punkte. Aber auch Cheyenne Ochsenknecht (21) und Janin Ullmann (40) konnten Jorge Gonzalez (54), Motsi Mabuse (40) und Joachim Llambi (57) mit ihrer Leistung von sich überzeugen. Beide sahnten jeweils insgesamt 20 Punkte von den Juroren ab.

Für Lilly zu Sayn-Wittgenstein (49) endete vergangene Woche der Traum, "Dancing Star 2022" zu werden. Am Mittwoch gab es für die Prinzessin jedoch einen Grund zur Freude: Sie darf wieder zurück auf das Tanzparkett. Da Hardy Krüger Jr. (53) erneut positiv getestet wurde, scheidet er endgültig bei "Let's Dance" aus. Lilly erhält dank seines Exits nun eine zweite Chance. Denkt ihr, sie kann den Pokal jetzt doch einheimsen? Stimmt in der Umfrage ab!

