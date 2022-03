Wie denkt Laura (20) über ihr Germany's next Topmodel-Aus? Die zahnmedizinische Fachangestellte versuchte in der Modelshow, die Chefjurorin Heidi Klum (48) von sich zu überzeugen – in der fünften Woche war allerdings Schluss für sie. Nach Paulina (32) und Julias (22) Walk fand die Modelmama ihre Laufsteg-Performance am schwächsten: Laura musste ihre Koffer packen und darf nicht mit den anderen Mädels nach Los Angeles. Ist Laura deshalb traurig?

Im Interview mit Promiflash verriet die 20-Jährige, dass sie Heidis Entscheidung teilweise nachvollziehen konnte. "Ich war beim Walk eindeutig die Schlechteste. Das habe ich ja schon beim Walk gemerkt, dass ich gar nicht gut bin. Aber es wurde irgendwie gar nicht berücksichtigt, dass ich in der engeren Auswahl für einen Job war. Das fand ich dann doch ein bisschen schade", erzählte die Ostallgäuerin. Immerhin habe sie dadurch zeigen können, dass die Kunden Interesse an ihr haben. "Jeder hat mal eine schlechte Woche und ich bin ja auch da, um es zu lernen. Es sollte einfach nicht sein", ärgerte sie sich.

In der Sendung hatte Laura sogar ein paar Tränen vergossen. Sie erklärte jedoch: "Die Tränen kommen eigentlich vor allem, weil ich meine ganzen Mädels jetzt loshabe." Andererseits betonte sie aber auch, dass sie ihren Rauswurf sehr bedaure.

