Bei Germany's next Topmodel stand jetzt wieder die berüchtigte Entscheidung an – und die ist in dieser Woche besonders fies! Für die Kandidatinnen, die die Chefjurorin Heidi Klum (48) überzeugen konnten, geht es nämlich von Griechenland aus direkt weiter nach Los Angeles. Das ausgeschiedene Nachwuchsmodel muss hingegen auf direktem Weg zurück ins kalte Deutschland. Doch für welche Kandidatin ist der große Traum vom GNTM-Sieg in Woche fünf geplatzt?

Julia (22), Paulina (32) und Laura W. konnten sich in Folge fünf weder einen der Jobs sichern noch Heidi mit ihrem Walk begeistern – und aus diesem Grund machte die Chefjurorin ihre Exit-Entscheidung unter diesen drei Kandidatinnen aus. "Wie ich finde, hat es eine von euch dreien am schwächsten gemacht – und das war leider dein Walk, Laura. Es tut mir leid", verkündete die Modelmama letztendlich. Die Influencerin darf also nicht gemeinsam mit ihren GNTM-Kolleginnen nach Los Angeles reisen.

Nach ihrem Exit rollten bei Laura so einige Tränen. "Es ist schon sehr schade, dass ich nicht weiter bin", brachte die 19-Jährige ihre Enttäuschung zum Ausdruck und fügte hinzu: "Aber die Tränen kommen eigentlich vor allem, weil ich meine ganzen Mädels jetzt loshabe."

