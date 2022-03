Über dieses Aufeinandertreffen hat sich Khloé Kardashian (37) offenbar sehr gefreut! Dass die Keeping Up with the Kardashians-Bekanntheit ihrer Familie sehr nahesteht, dürfte mittlerweile eigentlich kein Geheimnis mehr sein. Regelmäßig beweisen die Reality-TV-Stars im Netz, wie gut ihr Verhältnis zueinander ist. Nun hatte sich das Familienoberhaupt Kris Jenner (66) mal wieder etwas ganz Besonderes für seine Tochter Khloé überlegt: Die Unternehmerin lud die Moderatorin Martha Stewart (80) zum Essen ein!

Auf ihrem Instagram-Account postete Khloé nun ein paar Schnappschüsse, auf denen sie gemeinsam mit ihrer Mutter und der Autorin zu sehen ist. Auf den Bildern strahlen die drei Frauen in die Kamera. In der Bildunterschrift darunter ließ Khloé durchblicken, dass sie ein großer Fan von Martha ist. "Meine Mama hat mich überrascht und wir haben mit der Ikone, der Queen höchstpersönlich, gegessen. Queen Martha war schon immer jemand, den ich bewundert habe", schwärmte sie.

Die 80-Jährige scheint den Lunch bei den Kardashians ebenfalls total genossen zu haben. Auf ihrem Instagram-Account teilte sie ebenfalls ein paar Schnappschüsse, die sie mit dem Mutter-Tochter-Duo zeigen. Dabei gab Martha preis, dass sie auch über geschäftliche Projekte mit Kris und Khloé gesprochen habe. Was genau die drei planen, verrieten sie aber noch nicht.

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im Januar 2022

Anzeige

Instagram / khloekardashian Kris Jenner, Khloé Kardashian und Martha Stewart im Februar 2022

Anzeige

Getty Images Martha Stewart im Oktober 2019

Anzeige

Wusstet ihr, dass Khloé ein so großer Fan von Martha ist? Ja, na klar! Nein, bisher noch nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de