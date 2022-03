Robert Pattinson (35) spricht über seine Diät! Drei Jahre lang stand der US-amerikanische Schauspieler für die Dreharbeiten zu dem neuen The Batman-Streifen in Hollywood vor der Kamera. Seit Donnerstag läuft der Film in den deutschen Kinos. Um zu dem berühmten Superhelden zu werden, war viel Anstrengung nötig. Denn nun verriet Robert: Für seine Rolle musste er einen strengen Diätplan befolgen!

Im Interview mit People sprach er über die strikte Ernährung, welche er in dieser Zeit einhalten musste. Robert erklärte, dass er nur drei Monate Zeit hatte, um richtig in Form zu kommen. Der einstige Twilight-Star hätte sogar nur eine bestimmte Menge an Wasser zu sich nehmen dürfen – die Prozedur sei körperlich und mental sehr anstrengend gewesen. "Man macht und tut für ein paar Szenen mit freiem Oberkörper und man zählt die Schlucke Wasser", offenbarte Robert. Für die Dreharbeiten ging er bis ans Äußerste.

"Ich war danach wirklich, wirklich tot. Ich habe ein Foto von mir aus dem April gesehen und ich sah echt grün aus", gab er ehrlich zu. Doch auch jetzt gehe es ihm nicht unbedingt besser. Denn wegen des Kinostartes von "The Batman" ist Robert nämlich ganz schön nervös.

Courtesy of Warner Bros. Pictures/ ™ & © DC Comics Robert Pattinson in "The Batman"

Getty Images Robert Pattinson, Schauspieler

Mirrorpix / MEGA Robert Pattinson am Set von "Batman", Oktober 2020

