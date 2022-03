Die Queen ist endlich zurück! Bereits am ersten März wurde bekannt, dass sich der Gesundheitszustand von Queen Elizabeth II. (95) nach ihrer Corona-Erkrankung deutlich verbessert haben soll. Prinz Charles (73) erzählte bei einem Gespräch mit einer Frau, die Genesungswünsche überbrachte, dass es seiner Mutter viel besser gehe und der Krankheitsverlauf sehr mild gewesen sei. Zwischenzeitlich war sogar vermutet worden, dass es der Queen schlechter gehe, da sie plötzlich alle Termine abgesagt hatte. Nun gibt es neue Nachrichten aus dem Buckingham Palace.

Nachdem die Queen ihre Covid-Erkrankung gut überstanden hat, wird sie nächste Woche zum ersten Mal wieder persönlich auftreten. Am Dienstag und Donnerstag hat sie bereits zwei Videotermine wahrgenommen. Eine Quelle sagte der Times: "Der Plan für die Zukunft ist derselbe wie vor der Covid-Erkrankung der Königin." Daher beabsichtige sie, am 14. März am Commonwealth-Gottesdienst und am 29. März an einem Dankesgottesdienst für den Herzog von Edinburgh teilzunehmen.

Die Queen war am 20. Februar positiv auf das Virus getestet worden. Der Buckingham-Palast teilte damals mit, dass sie leichte erkältungsähnliche Symptome habe. Trotzdem nahm sie leichte Aufgaben wahr, wie zum Beispiel die Übermittlung von Glückwünschen an die Athleten des britischen Teams nach den Olympischen Winterspielen.

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. im Oktober 2021

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. bei ihrer Weihnachtsansprache 2017

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. in Southampton, 2004

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de