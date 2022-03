Kevin Prince Boateng (34) und Valentina Fradegrada (30) schweben auf Wolke sieben! Vergangenes Jahr im Oktober verkündete der Kicker, dass er wieder frisch verliebt sei. Ende 2020 hatte er sich von Melissa Satta (36), der Mutter seines siebenjährigen Sohnes Maddox, getrennt. Im Netz zeigen er und seine neue Liebe nun immer wieder, wie glücklich sie miteinander sind. Jetzt verriet Valentina, dass das Paar sogar schon zusammenwohnt.

In einem Interview mit Bild öffnete sich die gebürtige Italienerin nun zu ihrer Beziehung mit dem Fußballer und verriet einige Liebesgeheimnisse. So plauderte die brünette Beauty beispielsweise aus, dass sich die beiden Turteltauben auch schon eine Wohnung teilen. "Wir haben uns über einen gemeinsamen Freund kennengelernt. Nach einigen Nachrichten und Telefonaten wussten wir direkt, dass es mehr wird", erzählte Valentina von den Anfängen ihrer Romanze. Zwei Wochen danach hätten sie sich dann das erste Mal allein getroffen. "Jetzt wohne ich mit Kevin in Berlin zusammen", schwärmte der Social-Media-Star.

Augenscheinlich sind sich Kevin und Valentina mehr als sicher miteinander. "Das Wichtigste und Schönste ist, dass wir wirklich jeden Tag zusammen verbringen können. Nur wir zwei für 24 Stunden", berichtete sie. Dennoch steht eine Verlobung in nächster Zeit nicht an, wie die Influencerin verriet. "Wir beide mögen uns sehr, aber eine Hochzeit oder eine Schwangerschaft sind bei uns aktuell kein Thema", betonte sie.

Instagram / valentinafradegrada Valentina Fradegrada und Kevin Prince Boateng

Instagram / valentinafradegrada Valentina Fradegrada und Kevin Prince Boateng

Instagram / valentinafradegrada Valentina Fradegrada, Influencerin

