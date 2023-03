Kevin-Prince Boatengs Frau zeigt ihren Hammer-Body im Bikini

Valentina Fradegrada (31) heizt ihren Fans ein! Seit einem dreiviertel Jahr ist die Unternehmerin mit Profifußballer Kevin-Prince Boateng (36) verheiratet. Die Beauty hat selbst mit ihren 3,4 Millionen Followern auf Instagram eine ziemlich große Fangemeinde! Dort begeistert sie ihre Abonnenten regelmäßig mit Updates aus ihrem luxuriösen Leben – und auch dem einen oder anderen heißen Schnappschuss: Auf brandneuen Bildern mit Kevin-Prince zeigt Valentina mal wieder ihre Hammer-Kurven!

Die hotten Fotos, die sie jetzt via Instagram veröffentlichte, sind offensichtlich in einem tropischen Urlaub entstanden: Das Ehepaar steht in Bademode auf einer Hotelterrasse. Valentina trägt hier lediglich einen knappen blauen Bikini – und präsentiert ihre Wespentaille, üppigen Brüste und ihren knackigen Booty! Auch der tätowierte und durchtrainierte Kevin-Prince kann sich wie immer sehen lassen und posiert ganz stolz mit seiner schönen Frau. Auf einem Pic lässt er sich sogar ein seltenes Lächeln abringen.

Ihre Fans flippen in den Kommentaren völlig aus: "Entschuldigt mal? Seid ihr das heißeste Paar dieser Welt oder was?", jubelte ein Nutzer. Ein anderer witzelte: "Sorry Bruder, aber sie stiehlt dir mal wieder die Show!" Wie gefallen euch die Bilder? Stimmt ab!

Anzeige

Instagram / valentinafradegrada Valentina Fradegrada und Kevin-Prince Boateng

Anzeige

Instagram / valentinafradegrada Valentina Fradegrada und Kevin-Prince Boateng

Anzeige

Instagram / valentinafradegrada Valentina Fradegrada und Kevin-Prince Boateng

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de