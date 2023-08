Sind Kevin-Prince Boateng und seine Frau Valentina getrennt?

Ist bei ihnen alles aus und vorbei? Im Oktober 2021 hatte Kevin-Prince Boateng (36) seine Beziehung mit Valentina Fradegrada (32) publik gemacht. Der Fußballstar hatte auch nicht lange gefackelt und der Italienerin schon zwei Monate danach einen Antrag gemacht. Im Juni vergangenen Jahres gaben sich die beiden dann in einer romantischen Zeremonie das Jawort. Doch nun wird behauptet, dass sich Kevin und Valentina getrennt haben!

Ein Freund des Ehepaares plaudert gegenüber Bild aus, dass sie von nun an getrennte Wege gehen. "Beide sind auseinander. Am Ende ist es leider an den familiären Vorstellungen gescheitert." Auch im Netz sieht es ganz danach aus: Sowohl Kevin als auch Valentina löschten alle gemeinsamen Fotos von ihren Social-Media-Kanälen. Der Fußballer änderte auch seinen Namen und entfernte Ihren Nachnamen von seinem Profil. Bisher äußerten sich die zwei aber noch nicht selbst zu den Trennungsgerüchten.

Vor einigen Monaten schien bei Kevin und Valentina zumindest noch alles perfekt zu sein. Im März teilten sie nämlich ein paar heiße Schnappschüsse auf Instagram. Die 31-Jährige trägt darauf nur einen knappen blauen Bikini – ihr Mann legt ihr ganz verliebt die Arme um den Körper.

Instagram / valentinafradegrada Valentina Fradegrada und Kevin Prince Boateng

Getty Images Kevin-Prince Boateng in Berlin

Instagram / valentinafradegrada Valentina Fradegrada und Kevin-Prince Boateng

