Es ist endlich passiert! Kevin-Prince Boateng (35) gab im Oktober 2021 bekannt, dass er mit Valentina Fradegrada (31) liiert ist. Die beiden fackelten auch gar nicht lange, denn rund zwei Monate später machte der Kicker der Frau seines Lebens einen Antrag. Nun war es auch dann endlich so weit, denn Kevin-Prince und Valentina sind nun ganz offiziell zu Mann und Frau getraut worden!

Die italienische Vanity Fair veröffentlichte eine Bilderreihe, in der Ausschnitte der Hochzeit der beiden zu sehen sind. Die Italienerin trägt ein weißes seidenes Hochzeitskleid mit einem tiefen Ausschnitt und einem weißen Schleier. Der Fußballer heiratete dagegen in einem grau-schwarzen Anzug mit einem weißen Hemd und einer schwarzen Fliege. Die Aufnahmen zeigen das Brautpaar, wie sie sich vor dem Traualtar küssen und sich voller Freude die Ringe liebevoll anstecken. Auf dem letzten Foto der Reihe verlassen die beiden mit einem breiten Grinsen die Zeremonie-Location in den Hügeln von Siena.

Die Hochzeit des Hertha-Stars konnte nicht nur vor Ort miterlebt werden. Denn zeitgleich zu der Trauung in Siena fand die Feierlichkeit auch im Metaverse, einer virtuellen Parallelwelt statt. So konnte sich quasi jeder mit einem NFT-Zugang ein Ticket für die Hochzeit kaufen. Ungefähr 50 US-Dollar soll das laut Bild gekostet haben, was aber in Kryptowährung bezahlt werden musste.

Anzeige

Instagram / prince27 Kevin-Prince Boateng und Valentina Fradegrada im Februar 2022

Anzeige

Instagram / valentinafradegrada Valentina Fradegrada und Kevin-Prince Boateng

Anzeige

Getty Images Kevin-Prince Boateng in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de