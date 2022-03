Süße Nachrichten von Kevin Prince Boateng (35)! Erst im vergangenen Oktober machte der Fußballer seine neue Liebe publik, nachdem er sich zuvor von Melissa Satta (36), der Mutter seines Sohnes, getrennt hatte. Mit seiner neuen Freundin Valentina Fradegrada (30) scheint sich der Kicker auch sicher zu sein. Die beiden wohnen inzwischen sogar schon zusammen – und wollen nun auch den nächsten Schritt gehen: Kevin Prince und Valentina haben sich verlobt!

Diese Neuigkeit verkündete der 35-Jährige nun via Instagram. Dazu posete er ein Video des romantischen Heiratsantrags. Vor großen LED-Buchstaben, auf denen "Marry Me" (zu deutsch: "Heirate mich") zu lesen ist, ging er vor seiner Partnerin in einem Meer aus Rosenblättern auf die Knie. Danach genossen die beiden nicht nur ein erstklassiges Menü, sondern sogar noch eine extra Gesangseinlage. Und die beiden haben ihre Verlobung offensichtlich eine ganze Weile für sich behalten. Wie in dem Beitrag zu lesen ist, hat der romantische Abend bereits im Dezember 2021 stattgefunden.

Doch der Profisportler ist nicht der erste Promi, den Valentina bislang gedatet hat. Vor Kevin Prince war sie mit dem Model Jay Alvarrez zusammen. Warum die Influencerin und der Beau letztendlich getrennte Wege gegangen sind, ist nicht bekannt.

Instagram / prince27 Kevin Prince Boateng mit seiner Freundin Valentina Fradegrada

Instagram / valentinafradegrada Valentina Fradegrada und Kevin Prince Boateng

Instagram / valentinafradegrada Valentina Fradegrada und Kevin Prince Boateng

